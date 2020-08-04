Силно земетресение стресна жителите на селища в Югоизточна Турция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 41

Земетресение от 5,2 е разлюляло днес окръг Малатия, Югоизточна Турция, предаде турската частна телевизия НТВ, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации към турското правителство.

Трусът е станал в 12.37 часа местно (и българско) време, а епицентърът му е бил в района на град Пютюрге. Дълбочината е от 7 километрам предаде БТА. Земетресението е усетено и в близките градове и окръзи. То е предизвикало паника сред жителите на района.

Към момента няма сведения за разрушения или пострадали хора при труса. Сеизмологичната обсерватория Кандилли в Истанбул изчислява труса на 5,7 по Рихтер.