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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Силно земетресение стресна жителите на селища в Югоизточна Турция

04 август 2020 15:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 41
Земетресение

Земетресение от 5,2 е разлюляло днес окръг Малатия, Югоизточна Турция, предаде турската частна телевизия НТВ, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации към турското правителство.

Трусът е станал в 12.37 часа местно (и българско) време, а епицентърът му е бил в района на град Пютюрге. Дълбочината е от 7 километрам предаде БТА. Земетресението е усетено и в близките градове и окръзи. То е предизвикало паника сред жителите на района.

Към момента няма сведения за разрушения или пострадали хора при труса. Сеизмологичната обсерватория Кандилли в Истанбул изчислява труса на 5,7 по Рихтер.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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