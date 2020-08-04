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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 04.08.2020 г., вторник
При сегашното потребление от язовир „Асеновец“ не се налага режим на водата в град Сливен.
Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България (ФКПДКБ) дари продукти от първа необходимост на социални заведения в Сливен – безвъзмездната помощ включва санитарни материали и консумативи, детски храни, памперси, козметични и хигиенни продукти.
През изминалото денонощие в Сливенско няма нарушения на карантината и глобени за не носене на маски в закрити обществени места.
През последното денонощие има четирима заразени с корона вирус в Сливенско.
Разреждат протестите в Сливен – вече ще се провеждат само вторник и четвъртък.
Топлофикация Сливен продължава кампанията за монтиране на уреди за дистанционен отчет.
Кметът Стефан Радев се срещна с председателя на Националния статистически институт Сергей Цветарски, който вчера бе на еднодневно посещение в Сливен – повод за срещата е предстоящото през 2021 година 18-о по ред национално преброяване на населението в България.