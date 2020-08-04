Борисов събира утре политическия актив на ГЕРБ

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 25

Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов събира утре в София политическия актив на партията, научи БНР.

На форума ще присъстват областните управители, кметовете, депутатите и евродепутатите, излъчени от ГЕРБ.

На партийното събитие няма да бъдат допускани журналисти, но то ще бъде излъчвано на facebook-страницата на партия ГЕРБ.