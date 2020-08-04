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Борисов събира утре политическия актив на ГЕРБ

04 август 2020 16:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 25
Бойко Борисов

Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов събира утре в София политическия актив на партията, научи БНР.

На форума ще присъстват областните управители, кметовете, депутатите и евродепутатите, излъчени от ГЕРБ.

На партийното събитие няма да бъдат допускани журналисти, но то ще бъде излъчвано на facebook-страницата на партия ГЕРБ.

Източник: БНР

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