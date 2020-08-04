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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Взривиха куфар с надпис „Бомба“ близо до парламента

04 август 2020 17:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 39
Полицейски автомобил

Забравен куфар с надпис "Бомба", оставен в районна на паметника „Цар Освободител“ и Народното събрание, вдигна на крак полицията.

Сигналът за забравения багаж е получен около 13:20 ч. в полицията, съобщават от МВР.

Веднага на място е изпратен екип от служители на СОБТ. След като е бил взривен, е установено, че куфарът е бил празен.

От полицията ще разследват случая.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: pixabay.com

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