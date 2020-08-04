Взривиха куфар с надпис „Бомба“ близо до парламента

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 39

Забравен куфар с надпис "Бомба", оставен в районна на паметника „Цар Освободител“ и Народното събрание, вдигна на крак полицията.

Сигналът за забравения багаж е получен около 13:20 ч. в полицията, съобщават от МВР.

Веднага на място е изпратен екип от служители на СОБТ. След като е бил взривен, е установено, че куфарът е бил празен.

От полицията ще разследват случая.