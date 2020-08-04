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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ТИР и кола се удариха челно край Айтоския проход, трима са в тежко състояние

04 август 2020 20:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 25
Полицейски автомобил

Трима души са в тежко състояние след пътен инцидент в района на Айтоския проход. Пътят е затворен за движение. Това съобщи Цветелина Рандева, говорител на ОДМВР - Бургас, цитирана от „Фокус”.

Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало в 15:06 часа.

Катастрофата е челна - между ТИР и лек автомобил. Трима души са били затиснати. Те са в тежко състояние. Проходът е затворен, като трафикът се пренасочва през село Вресово за Ришкия проход.

Лекият автомобил е със софийска регистрация. С него са се придвижвали трима мъже. Единият от тях - 35-годишен мъж от Бургас, е водач на лекия автомобил.

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