ТИР и кола се удариха челно край Айтоския проход, трима са в тежко състояние

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 25

Трима души са в тежко състояние след пътен инцидент в района на Айтоския проход. Пътят е затворен за движение. Това съобщи Цветелина Рандева, говорител на ОДМВР - Бургас, цитирана от „Фокус”.

Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало в 15:06 часа.

Катастрофата е челна - между ТИР и лек автомобил. Трима души са били затиснати. Те са в тежко състояние. Проходът е затворен, като трафикът се пренасочва през село Вресово за Ришкия проход.

Лекият автомобил е със софийска регистрация. С него са се придвижвали трима мъже. Единият от тях - 35-годишен мъж от Бургас, е водач на лекия автомобил.