Земетресение разлюля Смолянско рано тази сутрин

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 51 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 51

Земетресение с магнитуд 3 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България в района на Смолян.

Земният трус е усетен в 6:13 ч. тази сутрин с епицентър на 8 км южно от Баните, на 29 км източно от Смолян и на 191 км югоизточно от София, с дълбочина 5 км, уточниха от Европейския сеизмологичен център.

Няма данни за пострадали и материални щети.