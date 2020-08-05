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Земетресение разлюля Смолянско рано тази сутрин

05 август 2020 08:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 51
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България в района на Смолян.

Земният трус е усетен в 6:13 ч. тази сутрин с епицентър на 8 км южно от Баните, на 29 км източно от Смолян и на 191 км югоизточно от София, с дълбочина 5 км, уточниха от Европейския сеизмологичен център.

Няма данни за пострадали и материални щети.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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