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Сливен. Новини от източника. Последни новини
255 са новите случаи на COVID-19 у нас, един от тях в Сливен
255 са новите случаи на COVID-19 у нас през последното денонощие при направени 5 325 PCR теста, сочат данните на Единния информационен портал.
За последните 24 часа са регистрирани и нови 11 смъртни случая, а излекуваните са 280.
В интензивни отделения все още се лекуват 41 болни.
От началото на пандемията у нас са регистрирани 12 414 случая на COVID-19, излекували са се общо 6964 души, а починалите са 415.
Разпределението по области на новите случаи е: Благоевград - 43, София-град - 34, Пловдив - 32, Варна - 31, Смолян - 14, Перник - 13, Габрово - 11, Добрич - 10, Бургас - 9, Пазарджик и Ямбол по 8, Велико Търново - 7, Плевен - 6, Стара Загора и София област по 5, Силистра - 4, Русе - 3, Кюстендил, Разград и Хасково по 2, Шумен, Сливен, Търговище, Ловеч, Кърджали и Видин по 1.
Снимка: pixabay.com