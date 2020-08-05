255 са новите случаи на COVID-19 у нас, един от тях в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 69

255 са новите случаи на COVID-19 у нас през последното денонощие при направени 5 325 PCR теста, сочат данните на Единния информационен портал.

За последните 24 часа са регистрирани и нови 11 смъртни случая, а излекуваните са 280.

В интензивни отделения все още се лекуват 41 болни.

От началото на пандемията у нас са регистрирани 12 414 случая на COVID-19, излекували са се общо 6964 души, а починалите са 415.

Разпределението по области на новите случаи е: Благоевград - 43, София-град - 34, Пловдив - 32, Варна - 31, Смолян - 14, Перник - 13, Габрово - 11, Добрич - 10, Бургас - 9, Пазарджик и Ямбол по 8, Велико Търново - 7, Плевен - 6, Стара Загора и София област по 5, Силистра - 4, Русе - 3, Кюстендил, Разград и Хасково по 2, Шумен, Сливен, Търговище, Ловеч, Кърджали и Видин по 1.