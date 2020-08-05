Цитат на деня: Дензъл Уошингтън

Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 28

Защо затваряме очите си, когато се молим, когато плачем, когато се целуваме или когато сънуваме? Защото най-красивите неща в живота не се виждат с очите, а се чувстват със сърцето.