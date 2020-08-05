"Училище за бабини занаяти" ще отвори в Жеравна

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

"Училище за бабини занаяти" ще отвори врати в Жеравна, съобщиха организаторите от Обществения дарителски фонд /ОДФ/-Сливен.

Инициативата ще се състои от 19 до 23 август, като в нея са включени различни творчески работилници за предене, сноване, тъкане и др. Ще бъдат представени различните занаяти, за децата са предвидени забавни и занимателни игри, "търсене на съкровища", състезания, занимания за оцветяване и др. Училището е отворено за всеки на възраст от четири до 104 години. В различните творчески работилници могат да участват до шестима души, а в детските групи - 10-12 деца.

Целта на организаторите е чрез старите бабини занаяти да върнат участниците в миналото и да покажат какъв е бил животът на българката.