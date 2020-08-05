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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.08.2020

05 август 2020 09:24, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38

No. Дата Длъжност Образование

2253 7.7.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно

2255 7.7.2020 техник механик мотокори средно

2265 8.7.2020 шпфьор товарен автомобил средно

2266 8.7.2020 обслужващ магазин средно

2277 9.7.2020 общ работник-цех прахово боядисванве основно

2278 9.7.2020 оператор машини средно,техническо

2279 9.7.2020 уредник више

2322 15.7.2020 моделиер мебели висше

2323 15.7.2020 машинен оператор мебели средно,техническо

2339 20.7.2020 общ работник склад средно

2355 24.7.2020 лекар висше

2372 28.7.2020 готвач средно

2373 28.7.2020 касиер/ка средно

2398 31.7.2020 учител БЕЛ висше

2409 3.8.2020 експерт по осигуряване висше

2410 3.8.2020 учител ЦДО висше

2411 3.8.2020 учител подготвителна група висше

2413 3.8.2020 учител начален етап висше

2414 4.8.2020 рехабилитатор висше

2415 4.8.2020 медицинска сестра висше

2416 4.8.2020 педагог висше

2417 4.8.2020 работник кухня средно

2418 4.8.2020 учител биология и химия висше

2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2425 5.8.2020 основно

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