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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Протестиращите изненадващо блокираха магистрала „Марица“

05 август 2020 09:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Протест

Протестиращи блокираха автомагистрала „Марица“ в района на пътния възел за село Капитан Андреево, съобщи Нова телевизия. Акцията не беше предварително публично оповестена, въпреки че полицията е имала подобна информация.

Привечер десетки полицейски автомобили бяха разположени по пътя между Хасково и Димитровград. Патрулки имаше и по входовете и изходите на магистралата.

След като спряха движението по магистрала „Марица“ протестиращите започнаха да разпъват палатки. Образуваха се колони от автомобили.

Демонстрантите настояват за оставки на правителството и на главния прокурор.

Източник: https://www.novinite.bg/articles/191448/Protestirashtite-iznenadvashto-blokiraha-magistrala-Marica-VIDEO
Снимка: Facebook/Николай Хаджигенов

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