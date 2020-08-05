Протестиращите изненадващо блокираха магистрала „Марица“

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Протестиращи блокираха автомагистрала „Марица“ в района на пътния възел за село Капитан Андреево, съобщи Нова телевизия. Акцията не беше предварително публично оповестена, въпреки че полицията е имала подобна информация.

Привечер десетки полицейски автомобили бяха разположени по пътя между Хасково и Димитровград. Патрулки имаше и по входовете и изходите на магистралата.

След като спряха движението по магистрала „Марица“ протестиращите започнаха да разпъват палатки. Образуваха се колони от автомобили.

Демонстрантите настояват за оставки на правителството и на главния прокурор.