AMD пуска икономични мобилни процесори

Туида Нюз преди 25 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 13

Lenovo вече обяви лаптопи за учениците с новите чипове на AMD

4 август 2020 г. - Днес AMD добави мобилните процесори AMD 3015e и 3020e в своето портфолио. Те са предназначени за стартово ниво лаптопи, като предлагат достатъчно изчислителни възможности за сърфиране в интернет, работа с електронна поща и офис приложения, както и стрийминг на HD видео. Чиповете се очакват да влязат в предложенията на партньорите на компанията за образованието. Още днес Lenovo обяви своите лаптопи 100e и 300e, базирани на новите процесори.

Макар и в категорията „суперикономични“, AMD 3015e и 3020e са със “Zen” архитектура на изчислителните ядра и разполагат с вградена AMD Radeon™ графика.

Допълнителна информация за тези мобилни процесори ще намерите в сайта на AMD тук.

https://www.amd.com/en/processors/windows-for-education

За попълненията в предложенията за учениците от Lenovo вижте тук.

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-enhances-portfolio-of-education-solutions-to-meet-evolving-demands-of-hybrid-learning/