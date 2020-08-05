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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Горя камион със слама край село Мечкарево

05 август 2020 10:20, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37
Камион

В 16,57 часа е получен сигнал за запален товарен автомобил на път ІІ-66 в района на разклона за село Мечкарево. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е товарът- 33 бали със слама.

Пожарът е ликвидиран своевременно, без да причини преки материални щети на обектите в района на произшествието. На място е осигурен дежурен екип.

 

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