Горя камион със слама край село Мечкарево

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

В 16,57 часа е получен сигнал за запален товарен автомобил на път ІІ-66 в района на разклона за село Мечкарево. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е товарът- 33 бали със слама.

Пожарът е ликвидиран своевременно, без да причини преки материални щети на обектите в района на произшествието. На място е осигурен дежурен екип.

сн. Фейсбук