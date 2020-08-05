Четирима протестиращи в гладна стачка, един пред кома

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 41

Четирима от протестиращите в София са в гладна стачка. Единият от тях, Владимир Генов, който е в палатковия лагер пред Министерския съвет, шесто денонощие не се храни и не пие вода. Състоянието му се е влошило.

“Той е пред кома. Очакваме всеки момент да изпадне в кома и се надяваме това да не се случи в момента, в който спи. Прегледан е от лекар, предупредени сме, но той изрично заявява, че не иска да търси никаква помощ и да не бъде лекуван в никакво здравно заведение, което е изключено, разбира се, но това е невъзможно, но е декларирал дори това в писмен вид“, казват хората от палатките.

“Идва от време на време тука лекар, който го наблюдава, но докато го няма лекарят, съответно ние го наблюдаваме и сме готови да подадем сигнал на 112 да дойде линейка“, добавиха те.