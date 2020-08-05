Криминална хроника Ямбол - 05.08.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

Информационен бюлетин 05.08.2020 г.

Ямболски полицаи разкриха кражба от автомобил. Разследването започнало след сигнал на гражданин, който съобщил, че към 15:30 ч. на 2 август е констатирал, че е разбито стъкло на лекия му автомобил, паркиран в комплекс „Г.Бенковски“, и са отнети около 250 лева. В резултат на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е установена съпричастността към деянието на непълнолетен местен жител. Част от парите – обект на посегателството е предадена по надлежен ред. Работата по случая продължава.

Двама 19-годишни от Ямбол са извършили кражба на мъжка чантичка с два мобилни телефона и сумата от 400 лева, разкриха ямболски полицаи. По данни на заявителя деянието е извършено през нощта срещу 22 юли. В хода на проведените оперативно-издирвателни действия е установена съпричастността на двама младежи, като единият ат тях е задържан за срок до 24 часа. Част от инкриминираните вещи са предадени по надлежен ред. Работата по случая продължава.