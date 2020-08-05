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Второ земетресение в България за деня

05 август 2020 14:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 54
Земетресение

Второ земетресение беше регистрирано у нас днес.

Трусът е бил със сила 3,3 по Рихтер, сочат данните на БАН и на Европейския сеизмологичен център.

Земетресението е регистрирано в 13:34 часа, на 36 км западно от Пазарджик, между Костенец и Белово.

Тази сутрин земетресение с магнитуд 3 по Рихтер беше регистрирано в района на Смолян. Земният трус е усетен в 6,13 ч. тази сутрин с епицентър на 8 км южно от Баните, на 29 км източно от Смолян и на 191 км югоизточно от София, с дълбочина 5 км, уточниха от Европейския сеизмологичен център.

Няма данни за пострадали и материални щети.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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