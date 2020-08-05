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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българската протеинова ваксина, която се разработва, е срещу голям брой коронавируси

05 август 2020 15:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 32
Доц. проф. Пенка Петрова

„Българската протеинова ваксина с олигопептиди, които се разработват, е насочена срещу Covid-19, но също така и срещу голям брой коронавируси“, каза за БНР доц. проф. Пенка Петрова, директор на Института по микробиология на БАН.

„Ваксината се капсулира в липидни наночастици. Заедно с френския институт Pasteur изследователите тестват дали идеята работи, защото би могла да проправи пътя към голямо развитие на ваксините в бъдеще. Българската ваксина против Covid-19 е много иновативна и освен института Пастьор, има и други страни от чужбина, които се интересуват от нея. Ще се търси българо-китайско финансиране за клиничните изпитвания и възможното производство на ваксината чрез фонд „Научни изследвания“, съобщи още доц. проф. Петрова.

Източник: БНР
Снимка: БТА

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