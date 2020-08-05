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Храм "Св. цар Борис - Михаил" в Сливен набира средства за ремонт на сградата

05 август 2020 15:35, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 34
Храм "Св. цар Борис - Михаил" в Сливен набира средства за ремонт на сградата

Храм "Св. цар Борис - Михаил" в Сливен набира средства за удължаване на сградата. Всеки, който има желание да помогне, може да го направи чрез:

- финансови средства на следната сметка:

BG90STSA93000019610415 Банка ДСК параклис "Св. цар Борис"

- определената за това каса в храма

- строителни материали

- доброволен труд

 

Присъединете се към нас и ни помогнете да съхраним и обновим това свято място - наследство за нас и нашите деца.

Благословена е ръката, която дарява!

 

"Сливен медия"

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