Храм "Св. цар Борис - Михаил" в Сливен набира средства за ремонт на сградата

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 34

Храм "Св. цар Борис - Михаил" в Сливен набира средства за удължаване на сградата. Всеки, който има желание да помогне, може да го направи чрез:

- финансови средства на следната сметка:

BG90STSA93000019610415 Банка ДСК параклис "Св. цар Борис"

- определената за това каса в храма

- строителни материали

- доброволен труд

Присъединете се към нас и ни помогнете да съхраним и обновим това свято място - наследство за нас и нашите деца.

Благословена е ръката, която дарява!

"Сливен медия"