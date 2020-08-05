Бурята удари блокадата на Орлов мост и СУ, събори палатки

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 58

Бурята прогони протестиращите от центъра на София, а вятърът събори палатки в късния следобед, когато над София притъмня и се изсипа пороен дъжд.

В пространството пред Софийския университет остана само част от покъщнината на протестиращите.

Малцина от протестиращите на "Орлов мост" останаха под дъжда и се скриха под по-големите шатри.

Майките от "Системата ни убива" отправиха апел за помощ, за да удържат палатките, а после благодариха на отзовалите се.