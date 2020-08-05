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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бурята удари блокадата на Орлов мост и СУ, събори палатки

05 август 2020 18:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58
Снимки от мястото на инцидента

Бурята прогони протестиращите от центъра на София, а вятърът събори палатки в късния следобед, когато над София притъмня и се изсипа пороен дъжд.

В пространството пред Софийския университет остана само част от покъщнината на протестиращите.

Малцина от протестиращите на "Орлов мост" останаха под дъжда и се скриха под по-големите шатри.

Майките от "Системата ни убива" отправиха апел за помощ, за да удържат палатките, а после благодариха на отзовалите се.

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