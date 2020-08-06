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Синоптиците обявиха жълт код за силен вятър в 13 области у нас, а в 5 - за проливни дъждове

06 август 2020 08:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 53
Времето за 06.08.2020 г.

Жълт код за силен вятър е в сила днес за 13 области в Източна България. Това са Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград, Търговище и Русе, уточняват от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За днес е обявен и жълт код за обилни валежи. Предупреждението важи за София-град, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград, допълват от НИМХ.

Снимка: pixabay.com

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