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Жълт код за силен вятър в Сливен днес

06 август 2020 08:31, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 38
Жълт код за силен вятър

Жълт код за силен вятър е в сила днес за 13 области в Източна България. Това са Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград, Търговище и Русе, уточняват от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За днес е обявен и жълт код за обилни валежи. Предупреждението важи за София-град, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград, допълват от НИМХ.

БНР

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