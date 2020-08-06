303 са новите случаи на коронавирус у нас, в Сливен те са 4

Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 38

303 са новите случая на коронавирус при направени 5 701 PCR теста за изминалото денонощие, по информация на Единния информационен портал.

С тях общият брой достигна 12 717, от които 5 139 са активни в момента.

В болница са настанени 872 души, от които 44 са в тежко състояние в интензивни отделения.

Най-много положителни тестове има в Благоевград – 97, следват Варна с 54 случая, Пловдив с 45, София-град -28, Смолян - 13, Пазарджик - 9, Добрич - 8, Плевен и Шумен по 6, Сливен и Хасково по 4, София област, Стара Загора, Търговище, Русе, Силистра, Велико Търново и Бургас по 3, Габрово и Монтана по 2, Враца, Кърджали, Ямбол и Ловеч по 1.

За последното денонощие са излекувани 190 души, с което общият им брой става 7 154.

Починали са 9 души. А броят на смъртните случаи вследствие на коронавируса достигна 424 души.