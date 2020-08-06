Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
303 са новите случаи на коронавирус у нас, в Сливен те са 4
303 са новите случая на коронавирус при направени 5 701 PCR теста за изминалото денонощие, по информация на Единния информационен портал.
С тях общият брой достигна 12 717, от които 5 139 са активни в момента.
В болница са настанени 872 души, от които 44 са в тежко състояние в интензивни отделения.
Най-много положителни тестове има в Благоевград – 97, следват Варна с 54 случая, Пловдив с 45, София-град -28, Смолян - 13, Пазарджик - 9, Добрич - 8, Плевен и Шумен по 6, Сливен и Хасково по 4, София област, Стара Загора, Търговище, Русе, Силистра, Велико Търново и Бургас по 3, Габрово и Монтана по 2, Враца, Кърджали, Ямбол и Ловеч по 1.
За последното денонощие са излекувани 190 души, с което общият им брой става 7 154.
Починали са 9 души. А броят на смъртните случаи вследствие на коронавируса достигна 424 души.
Дарик