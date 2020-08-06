Апелативният съд решава дали ЛиЛана да остане в ареста

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 23

Специализираният апелативен съд ще гледа днес обжалването на мярката за неотклонение на Лиляна Деянова, известна още като певицата ЛиЛана. Тя е обвинена в източване на евросредства и към момента е в ареста, заедно със съдружника си Мартин Георгиев.

Деянова вече обяви, че е стартирала процедура и ще води дело срещу страната в Страсбург.

Според прокуратурата, заедно с Георгиев, те са отчитали като продаден създаден от тях софтуер. На практика обаче сделки нямало, твърди обвинението.