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Апелативният съд решава дали ЛиЛана да остане в ареста

06 август 2020 09:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23
Лиляна Деянова

Специализираният апелативен съд ще гледа днес обжалването на мярката за неотклонение на Лиляна Деянова, известна още като певицата ЛиЛана. Тя е обвинена в източване на евросредства и към момента е в ареста, заедно със съдружника си Мартин Георгиев.

Деянова вече обяви, че е стартирала процедура и ще води дело срещу страната в Страсбург.

Според прокуратурата, заедно с Георгиев, те са отчитали като продаден създаден от тях софтуер. На практика обаче сделки нямало, твърди обвинението.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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