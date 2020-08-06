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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Образуваха съдебно дело за блокадата на пътя Стара Загора-Хасково

06 август 2020 13:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 39
Съдебен чук

Административният съд в Стара Загора разпореди проверка кой и защо блокира пътя за Хасково и кой е издал заповед да се преустанови движението в отсечката.

Делото е образувано по искане на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - Варна. Проверката е приключила, предстои произнасянето на съда.

Движението на пътя беше преустановено на 31 юли при опит на протестиращи от Стара Загора да се придвижат до автомагистрала "Тракия", за да я блокират.

Намерението им беше осуетено от полицейска блокада, а протестиращите вече осми ден са на пътя и към момента продължават да настояват да потеглят в автошествие до "детелината" на магистралата. Между тях и полицията текат усилени преговори за освобождаване на пътя.

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