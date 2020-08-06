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Пуснаха ЛиЛана под домашен арест

06 август 2020 14:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Сливен НЕТ преди около 1 час, брой четения: 56
ЛиЛана

Апелативният специализиран съд пусна под домашен арест певицата Лиляна Деянова - ЛиЛана.

Тя е обвинена за източване на еврофондове. Според прокуратурата Деянова отчитала фиктивни сделки.

На предишната инстанция Специализираният съд я остави в ареста. А Деянова заяви тогава пред медиите, че процесът срещу нея и съдружника й Мартин Георгиев е репресия.

Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС, архив

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