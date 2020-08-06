Пуснаха ЛиЛана под домашен арест

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Апелативният специализиран съд пусна под домашен арест певицата Лиляна Деянова - ЛиЛана.

Тя е обвинена за източване на еврофондове. Според прокуратурата Деянова отчитала фиктивни сделки.

На предишната инстанция Специализираният съд я остави в ареста. А Деянова заяви тогава пред медиите, че процесът срещу нея и съдружника й Мартин Георгиев е репресия.