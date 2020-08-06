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Огромен гущер се разхожда из Айтос

06 август 2020 15:42, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 22
Огромен гущер пълзи в Айтос

Огромен гущер пълзи в Айтос. Влечугото явно е избягало от стопанина си и се разхожда из града, търсейки спокойно място за препичане, разказаха очевидци.

Гущерът бил социален и си личало, че е гледан при добри домашни условия. „Заключвайте вратите!“, съветват айтозлии в социалните мрежи. Жена с облекчение отбелязва, че живее на ул.“Ал.Стамболийски“ и току-що се прибрала, радва се, че не е срещнала животното.

Друг път се притеснява, че гущерът може да бъде размазан от автомобил.

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Огромен гущер пълзи в Айтос
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