Огромен гущер се разхожда из Айтос

Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 22

Огромен гущер пълзи в Айтос. Влечугото явно е избягало от стопанина си и се разхожда из града, търсейки спокойно място за препичане, разказаха очевидци.

Гущерът бил социален и си личало, че е гледан при добри домашни условия. „Заключвайте вратите!“, съветват айтозлии в социалните мрежи. Жена с облекчение отбелязва, че живее на ул.“Ал.Стамболийски“ и току-що се прибрала, радва се, че не е срещнала животното.

Друг път се притеснява, че гущерът може да бъде размазан от автомобил.

Снимки