Инфаркт уби мюезина на „Св. София“ в Истанбул. Турските медии - това е Божие възмездие

Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 16

Инфаркт е убил внезапно мюезина на светия за християните истанбулски храм „Света София“, който от близо месец действа като джамия.

Смъртта на Осман Аслан е настъпила неочаквано на 2 август, информира Halk TV, цитирана от doxologiainfonews.com.

Починалият мюезин Аслан беше доброволец в „Света София“ и призоваваше от минаретата мюсюлманите да идват в Света София и да се молят. Издъхнал е по време точно на тази си служба.

От Мюфтийството на Истанбул изказват своите съболезнования към семейството и роднините на починалия.

Много турски медии определят случилото се като Божие възмездие заради скорошното поругаване на Света София от мюсюлманите.