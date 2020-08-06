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Инфаркт уби мюезина на „Св. София“ в Истанбул. Турските медии - това е Божие възмездие

06 август 2020 15:56, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 16
Инфаркт уби мюезина на „Св. София“ в Истанбул

Инфаркт е убил внезапно мюезина на светия за християните истанбулски храм „Света София“, който от близо месец действа като джамия.

Смъртта на Осман Аслан е настъпила неочаквано на 2 август, информира Halk TV, цитирана от doxologiainfonews.com.

Починалият мюезин Аслан беше доброволец в „Света София“ и призоваваше от минаретата мюсюлманите да идват в Света София и да се молят. Издъхнал е по време точно на тази си служба.

От Мюфтийството на Истанбул изказват своите съболезнования към семейството и роднините на починалия.

Много турски медии определят случилото се като Божие възмездие заради скорошното поругаване на Света София от мюсюлманите.

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