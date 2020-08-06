Прекъсване водоподаването на кв. Дебелата кория

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07. 08. 2020 г. (петък)от 08.00 часа до 12.00 часа ще бъде прекъснато водоподаването кв. Дебелата кория.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.