Сливенски художници с изложба в галерия „Май“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 28

Художници от Сливен подредиха изложба в галерия „Май“ под надслов „Лято 2020“. В експозицията са включени творби на Светослава Курдова, Радка Стоева, Димитринка Дойчинова, Благовеста Желязкова, Илиян Урумов, Велин Динев, Глория Бисер Георгиева, Иван Кънев, Румен Спасов, Георги Димитров, Георги Чонков, Руси Недялков, Светла Стоянова, Цанислава Петрова, Панайот Кършев, Паолина Ганчева, Радослав Николов и Иван Костов.

Изложбата „Лято 2020“ е обща изява на сливенските художници, посветена на лятото. Тя ще бъде в галерията от 6.08 до 6.09.2020 г. и всеки, който желае, може да я разгледа при спазване на всички мерки за сигурност във връзка с коронавируса.

Снимки