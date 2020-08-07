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Сливен. Новини от източника. Последни новини

297 нови заразени с COVID-19 в България, един от тях е в Сливенско

07 август 2020 07:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 80
Коронавирус

При направени нови 6 433 PCR теста през последното денонощие са регистрирани нови 297 заразени с коронавируса у нас, a 5 205 са активните случаи, сочат данните на Единния информационен портал.

Жертвите на заразата са 11, а 47 души се лекуват в интензивните отделения.

Броят на излекуваните е 220, с което общият им брой нарасна до 7374 души.

От началото на пандемията у нас са се заразили 13 014 души, а жертви на болестта са станали 435 души.

Най-много нови случаи има в София-град - 80, Пловдив - 35, Добрич - 28, Варна - 25, Разград - 16, Благоевград - 13, Пазарджик - 12, Бургас и Плевен по 10, Стара Загора - 9, Ямбол и Смолян по 8, София област и Гарово по 5, Шумен, Силистра, Перник, Кюстендил и Враца по 4, Хасково - 3, Търговище, Русе и Видин по 2, Монтана, Велико Търново, Кърджали и Сливен по 1.

Снимка: pixabay.com

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