Цитат на деня: Шон Конъри

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

За да постигнеш каквото и да било в живота, трябва да си малко асоциален. В противен случай ще бъдеш погълнат от масата.