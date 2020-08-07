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Пореден инцидент с автомобил на НСО

07 август 2020 08:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
Коли на НСО

Около 19:40 ч. на 6 август служебен автомобил Audi на НСО, придвижващ се по пътя между Черноморец и Созопол, е леко ударен след лошо преценена от водач на Mercedes маневра при излизане от локален паркинг, съобщиха от НСО.

Нанесена е лека повреда на задна лява броня на автомобила на НСО. Водачът на другия автомобил е признал вината си. Съставен е двустранен протокол за щетата.

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