Пореден инцидент с автомобил на НСО

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

Около 19:40 ч. на 6 август служебен автомобил Audi на НСО, придвижващ се по пътя между Черноморец и Созопол, е леко ударен след лошо преценена от водач на Mercedes маневра при излизане от локален паркинг, съобщиха от НСО.

Нанесена е лека повреда на задна лява броня на автомобила на НСО. Водачът на другия автомобил е признал вината си. Съставен е двустранен протокол за щетата.