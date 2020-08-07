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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.08.2020

07 август 2020 09:16, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 31 минути, брой четения: 25

No. Дата Длъжност Образование

2266 8.7.2020 обслужващ магазин средно

2277 9.7.2020 общ работник-цех прахово боядисванве основно

2278 9.7.2020 оператор машини средно,техническо

2279 9.7.2020 уредник висше

2322 15.7.2020 моделиер мебели висше

2323 15.7.2020 машинен оператор мебели средно,техническо

2339 20.7.2020 общ работник склад средно

2355 24.7.2020 лекар висше

2373 28.7.2020 касиер/ка средно

2398 31.7.2020 учител БЕЛ висше

2409 3.8.2020 експерт по осигуряване висше

2410 3.8.2020 учител ЦДО висше

2411 3.8.2020 учител подготвителна група висше

2413 3.8.2020 учител начален етап висше

2414 4.8.2020 рехабилитатор висше

2415 4.8.2020 медицинска сестра висше

2416 4.8.2020 педагог висше

2417 4.8.2020 работник кухня средно

2418 4.8.2020 учител биология и химия висше

2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2425 5.8.2020 общ работник основно

2426 5.8.2020 машинен оператор пералня основно

2433 6.8.2020 работник гъбарник начално

2435 6.8.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. С, СЕ

2441 7.8.2020 машинист ПСМ средно

2442 7.8.2020 помощник на учителя средно

2443 7.8.2020 помощник възпитател средно

2444 7.8.2020 ресурсен учител висше

2445 7.8.2020 учител музика висше

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА

No. Дата Длъжност Образование

255 11.3.2020 работник, сортировач основно

275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно

276 1.4.2020 системен оператор средно

277 1.4.2020 машинен оператор средно

278 1.4.2020 монтажник кабели средно

280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно

281 1.4.2020 компютърен оператор средно

282 1.4.2020 инженер конструктор висше

283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно

285 6.4.2020 машинен оператор средно

 

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