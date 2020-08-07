Очаква ни ветровит ден в петък, според синоптиците. Обявен е жълт код в половин България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 28

Жълт код е обявен за силен вятър в половината страна за петък. Това съобщиха от НИМХ.

Той е в сила за областите Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Ще духа силен североизточен вятър над 14 м/сек.

Вятър от североизток 14-17 м/с (7 бала по Бофорт) с пориви 18-20 м/с (8 бала по Бофорт) се очаква по Черноморието. Вълнението на морето е 4-8 бала.