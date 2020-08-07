Хванаха 31 - годишен от Сливен с наркотици

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 15

Притежание на наркотични вещества е установено от служители на участък „Надежда“. На 6 август е извършена проверка на 31-годишния Н.Ч. от град Сливен. В него са намерени и иззети две пликчета, съдържащи метамфетамин. Н.Ч. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.