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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха 31 - годишен от Сливен с наркотици

07 август 2020 13:35, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 15
Наркотици

Притежание на наркотични вещества е установено от служители на участък „Надежда“. На 6 август е извършена проверка на 31-годишния Н.Ч. от град Сливен. В него са намерени и иззети две пликчета, съдържащи метамфетамин. Н.Ч. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

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