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Гешев се срещна с ръководителите на окръжните прокуратури от Апелативен район - София и Велико Търново

07 август 2020 14:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56
Среща

Главният прокурор на Република България Иван Гешев прие в Съдебната палата в София административните ръководители на окръжните прокуратури от Апелативен район - София и Апелативен район - Велико Търново.

В работното съвещание участваха и заместниците на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура Даниела Машева, Пламена Цветанова и Красимира Филипова.

Акцент в срещата бе поставен върху изпълнението на заложените цели до края на годината и ангажиментите на прокуратурата по противодействие на конвенционалната престъпност.

Срещата е поредната, която главният прокурор Иван Гешев провежда с магистрати от петте апелативни района на страната.

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