Разпитват Христо Иванов заради червената боя по Съдебната палата

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Христо Иванов е извикан на разпит в СДВР днес. Причината е петно червена боя, което се появи на фасадата на Съдебната палата, след протест на 3 август.

Съпредседателят на „Демократична България" и бивш правосъден министър Христо Иванов е бил тогава там и е подал сигнал до всички прокурори.

В СДВР днес Иванов донесе диск с лайфа, който е излъчвал тогава.

Същевременно каза, че по сигнала, който е подал, няма никакво развитие.