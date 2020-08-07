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Разпитват Христо Иванов заради червената боя по Съдебната палата

07 август 2020 14:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Христо Иванов

Христо Иванов е извикан на разпит в СДВР днес. Причината е петно червена боя, което се появи на фасадата на Съдебната палата, след протест на 3 август.

Съпредседателят на „Демократична България" и бивш правосъден министър Христо Иванов е бил тогава там и е подал сигнал до всички прокурори.

В СДВР днес Иванов донесе диск с лайфа, който е излъчвал тогава.

Същевременно каза, че по сигнала, който е подал, няма никакво развитие.

Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС, архив

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