Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Във врачанско село убиха мъж по жесток начин, хвърлиха трупа му в мазе на изоставено училище

07 август 2020 14:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Полицейски автомобил

Откриха труп на мъж в изоставено училище във врачанското село Търнава, научи NOVA. Той е бил заклан, а гениталиите му са били отрязани. По информация на МВР става въпрос за 40-годишен човек с психични проблеми. Тялото му е намерено в четвъртък около 20:40 ч.

На 6 август в 20:40 часа в Районно управление-Бяла Слатина, е получено съобщение, че в село Търнава, в мазе на нефункциониращо училище, е намерен труп на 40-годишен мъж от същото село.

Трупът е бил с множество прободни рани. На зловещата гледка се натъкнал случайно местен жител, който веднага известил полицията.

В петък полицията задържа извършителите. Става въпрос за двама мъже на възраст между 20-25 години. Единият е криминално проявен. И двамата са признали вината си. Във вечерта на престъплението са били употребили сериозно количество алкохол. По случая съвместно работят врачански и столични криминалисти.

Източник: Dariknews.bg и NOVA
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 