Във врачанско село убиха мъж по жесток начин, хвърлиха трупа му в мазе на изоставено училище

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Откриха труп на мъж в изоставено училище във врачанското село Търнава, научи NOVA. Той е бил заклан, а гениталиите му са били отрязани. По информация на МВР става въпрос за 40-годишен човек с психични проблеми. Тялото му е намерено в четвъртък около 20:40 ч.

На 6 август в 20:40 часа в Районно управление-Бяла Слатина, е получено съобщение, че в село Търнава, в мазе на нефункциониращо училище, е намерен труп на 40-годишен мъж от същото село.

Трупът е бил с множество прободни рани. На зловещата гледка се натъкнал случайно местен жител, който веднага известил полицията.

В петък полицията задържа извършителите. Става въпрос за двама мъже на възраст между 20-25 години. Единият е криминално проявен. И двамата са признали вината си. Във вечерта на престъплението са били употребили сериозно количество алкохол. По случая съвместно работят врачански и столични криминалисти.