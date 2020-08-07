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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Във врачанско село убиха мъж по жесток начин, хвърлиха трупа му в мазе на изоставено училище
Откриха труп на мъж в изоставено училище във врачанското село Търнава, научи NOVA. Той е бил заклан, а гениталиите му са били отрязани. По информация на МВР става въпрос за 40-годишен човек с психични проблеми. Тялото му е намерено в четвъртък около 20:40 ч.
На 6 август в 20:40 часа в Районно управление-Бяла Слатина, е получено съобщение, че в село Търнава, в мазе на нефункциониращо училище, е намерен труп на 40-годишен мъж от същото село.
Трупът е бил с множество прободни рани. На зловещата гледка се натъкнал случайно местен жител, който веднага известил полицията.
В петък полицията задържа извършителите. Става въпрос за двама мъже на възраст между 20-25 години. Единият е криминално проявен. И двамата са признали вината си. Във вечерта на престъплението са били употребили сериозно количество алкохол. По случая съвместно работят врачански и столични криминалисти.
Източник: Dariknews.bg и NOVA
Снимка: pixabay.com