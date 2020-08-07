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Три години затвор за "ясновидец" от Ямбол, взел близо 30 хиляди лв. от възрастни хора

07 август 2020 14:54, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27
ясновидец

По внесен обвинителен акт на Районна прокуратура – Ямбол бе наложено ефективно наказание от 3 години "лишаване от свобода" спрямо Златко Д.

Той е признат за виновен за това, че с цел да набави за себе си имотна облага въвел и поддържал в заблуждение 13 лица от различни населени места, находящи се в областите Стара Загора, Русе и Ямбол. С това си действие им причинил вреда в размер на над 27 500 лв, съобщи Bulgaria ON AIR.

По време на разследването е установено, че Златко Д. се е представял за "ясновидец, лечител, знахар, оператор по сензорна медиаторика, сензитив и феноменолог".

Заблуждавал е възрастни хора чрез обяви във вестниците "Ретро", "Здраве за всички" и "Пенсионери". Обявите били публикувани периодично за времето 2016 – 2018 г.

В тях Златко Д. посочвал, че срещу заплащане на пари и даване на различни вещи ще излекува тях или техни близки, ще развали направени им магии, ще реши техни семейни проблеми и проблеми с наематели.

На обявите се отзовавали пострадалите лица, които споделяли проблемите си. За "услугите" си подсъдимият получавал пари и ценности.

Осъдителната присъда на Районен съд – Ямбол е окончателна. Тя е потвърдена и от Окръжния съд в града. Присъдата ще бъде търпяна в затвор при първоначален "общ" режим.

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