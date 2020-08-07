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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отвориха за движение задимения участък от магистрала „Тракия“, след като елиминираха причината за дима

07 август 2020 15:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 34
Дим

Отворен за движение е участъкът от автомагистрала "Тракия", информират от ОПУ-Стара Загора.

Заради задимяване и намалена видимост за около два часа временно бе ограничено движението в двете посоки от пътен възел „Свобода“ при Чирпан до пътен възел „Стара Загора“ на магистралата.

Причината беше възникнал пожар на км. 202-204. Подпалени бяха ниви и стърнища.

Движението се осъществяваше по обходен маршрут от пътен възел „Свобода“ при Чирпан до пътен възел „Стара Загора“ по второкласния път II-66 Чирпан - Стара Загора, по път I-5 Стара Загора - п.в. "Стара Загора" на АМ "Тракия" и обратно.

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