Отвориха за движение задимения участък от магистрала „Тракия“, след като елиминираха причината за дима

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 34

Отворен за движение е участъкът от автомагистрала "Тракия", информират от ОПУ-Стара Загора.

Заради задимяване и намалена видимост за около два часа временно бе ограничено движението в двете посоки от пътен възел „Свобода“ при Чирпан до пътен възел „Стара Загора“ на магистралата.

Причината беше възникнал пожар на км. 202-204. Подпалени бяха ниви и стърнища.

Движението се осъществяваше по обходен маршрут от пътен възел „Свобода“ при Чирпан до пътен възел „Стара Загора“ по второкласния път II-66 Чирпан - Стара Загора, по път I-5 Стара Загора - п.в. "Стара Загора" на АМ "Тракия" и обратно.