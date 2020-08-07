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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Няколко пожара в Сливенско днес, очаква се и екип от РСПБЗН-Бургас
Поради сухото и горещо време, съчетано със силен вятър, днес са се образували множество малки огнища на територията на градовете Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Към момента всички екипи на Регионална дирекция ПБЗН-Сливен работят по сигнали за пожари.
Има множество малки огнища, като няма опасност за населението.
Около 16,00 часа е възникнал пожар в местността „Рамануша” край Сливен, екипи на РСПБЗН-Сливен са на място. Най-сериозна е обстановката в района на язовир Жребчево. В 15,39 часа е получен сигнал за пожар в гора, близо до язовира. На място са изпратени 2 екипа на РСПБЗН-Твърдица и 1 на РСПБЗН-Сливен. Гасенето се подпомага от екипи на РДГ -Твърдица и Нова Загора. Очаква се в гасенето да се включи екип от РСПБЗН-Бургас.