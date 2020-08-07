Благодарности към д-р Свилен Станчев, кардиолог от Военна болница - Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 314 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 314

Лекарската професия по призвание е благородна в грижите за хората. Понякога тя показва съпричастност и лично отношение. По думите на негови пациенти, именно такъв е доктор Свилен Станчев - кардиолог във Военна болница – Сливен. На електронната поща те изпратиха благодарствено обръщение.

„Благодарим ти д-р Станчев за търпението, постоянството в грижите и професионализма!

Благодарим за настроението, за усмивките и грижите, които полагате за пациентите си!

Вашата всеотдайност е пример не само за изключителен професионализъм, но и за доблест и хуманизъм, от каквито болезнено се нуждаем в днешните трудни времена.

Благодарим Ви за неуморните и всеотдайни денонощни грижи за всички нас!

За високия професионализъм и голяма доброта – благодарим!

Бъдете здрав и щастлив!"

семейство Андрееви

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