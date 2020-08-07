Обявиха бедствено положение в Хасково заради пожар

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 117 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 117

Заради усложнена обстановка във връзка с възникналите пожари в Хасковско, областният управител обяви бедствено положение, съобщиха от администрацията. Мярката се прилага за общините Димитровград, Хасково, Харманли и Тополовград. Областният управител Стефка Здравкова съобщи, че е поискала помощ от Министерството на отбраната.

В района на полигона Корен е възникнал пожар, който заради силният вятър се движи в посока село Динево. Горят широколистна гора, храсти и сухи треви.

В община Димитровград има пожар между село Крум и Димитровград.

От Областна администрация съобщиха, че пожар има и в Елхово, който се разраства към община Тополовград.