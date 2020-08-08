Колекция сладоледи, приготвени от четири сорта вино вече се предлага на пазара в Кубан

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 28

Колекция сладоледи, приготвени от четири сорта вино вече се предлага на пазара в Кубан, съобщи РИА Новости.

Заводът за вино „Кубан Вино“ съвместно с производителя на италиански сладолед „Gelati“ създадоха колекция от винен сладолед.

Любителите на студения десерт вече ще могат да се насладят на четири нови вида сладолед във вид на сорбе и ледена близалка, приготвени на винена основа.

По думите на производителя, сорбето съдържа по-малко калории и захар от традиционния сладолед и при това има уникална вкусова комбинация между плодове и вино.

Новият сладолед съдържа 3% алкохол, затова се продава само на пълнолетни лица.

Виненият сладолед, тип сорбе, се предлага в три варианта: „Сангрия“ с бяло сухо вино „Санджовезе“, „Бяло грозде с вино“ на основата на „Пино бианко“, „Черно грозде с вино“, приготвено с червено сухо вно „Анчелота“, а ледената близалка „Тинторето“ е на основата на шампанизирано вино „Аристов“.