Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 10.08-16.08.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 28

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 10 до 16 август 2020 г.?

Свинска плешка без кост от нашата витрина – 5,99 лв. за кг.

Варено-пушен свински бут – 6,99 лв. за кг.

Обезкостено пилешко бутче без кожа – 6,99 лв. за кг.

Деликатесен пъпеш клас 1 – 1,29 лв. за кг.

Кристална захар – 1,12 лв. за кг.

Бира „Загорка“ – 0,77 лв. за кен

Бира микс „Ариана Радлер“ различни вкусове – 0,75 лв. за кен

Бира „Астика“ – 1,69 лв. за 2 литра

Кашкавал от краве мляко „Арбанаси“ – 9,95 лв. за кг.

Натрошено сирене от краве мляко „Родопско чудо“ – 4,69 лв. за 800 грама

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/