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Овладян е пожарът край язовир „Жребчево“
Овладян е пожарът край язовир „Жребчево“ в района на местността „Запалня.“ Това съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен комисар Владимир Демирев. Вчера следобед пожарът обхвана около 450 декара борова гора и в потушаването му се включиха хеликоптер на Българските военно въздушни сили и тежка техника на рудник „Трояново -Север“.
Според комисар Демирев включилият се хеликоптер на ВСС е оказал решаваща помощ за спиране разпространението на пожара. През изминалата нощ, пожарникари, горски служители и доброволци са гасили огъня. "Цяла нощ нашите екипи работиха на място и успяхме да го спрем пожара. Към момента сме само тук - от горското, пожарната и двама трима доброволци, като наблюдаваме мястото и където се възобнови горенето предприемаме действия за ликвидирането му. Може да се каже, че към момента пожарът е под контрол", обясни той.
Демирев коментира, че за възникването на огъня има няколко версии. "Едва ли ще се касае за умисъл, но за небрежност – голяма е вероятността", посочи той.
Източник: БНР
Снимка: Станимир Петков