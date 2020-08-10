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Цитат на деня: Алексей Серебряков

10 август 2020 07:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 23
Алексей Серебряков

Който иска да влиза във властта, трябва да подпише документ, че децата му трябва да живеят в тази страна 50 години. Така също са длъжни да се лекуват и да учат в страната, където баща им измисля законите и "управлява" живота на другите хора.

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