Цитат на деня: Алексей Серебряков

Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 23

Който иска да влиза във властта, трябва да подпише документ, че децата му трябва да живеят в тази страна 50 години. Така също са длъжни да се лекуват и да учат в страната, където баща им измисля законите и "управлява" живота на другите хора.