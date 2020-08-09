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Лек трус край София вчера следобед

09 август 2020 09:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
Земетресение

Слабо земетресение е регистрирано в близост до София вчера следобед. В 15:47 ч. е засечен трус със степен 2.6 по скалата на Рихтер, сочат данните на Евро-средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът на земетресението е бил на 6 км североизточно от Горна Малина и на 33 км източно от столицата.

Източник: https://www.novinite.bg/articles/191561/Lek-trus-kraj-Sofiya
Снимка: pixabay.com

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