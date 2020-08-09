Лек трус край София вчера следобед

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

Слабо земетресение е регистрирано в близост до София вчера следобед. В 15:47 ч. е засечен трус със степен 2.6 по скалата на Рихтер, сочат данните на Евро-средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът на земетресението е бил на 6 км североизточно от Горна Малина и на 33 км източно от столицата.