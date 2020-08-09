На 11 септември на крепост "Туида" - "Направихте ме на луд!"

Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 22

"Направихте ме на луд!" - хумор, музика, песни...

В "Ко’Мик театрална терапия" ще видите миниатюри от "Сляпата любов", "Той пропя", "Половин жена", "Тя пропя", "Фокусите на фокусника", "Тя му дойде", "Война и мир", "Стар струг за млада гайка".

Този спектакъл би могъл да се казва: "Който оцелее нека разкаже", също така "Те толкова си могат", както и "Играещи в просото", а защо не "Те не могат да ни спрат", а също така "И повече и пак, смях под похлупак", и "50 нюанса на открито".

Режисьор: Богдан Петканин

"Направихте ме на луд!"

11.09. от 20:00ч.

„Туида”

БИЛЕТИ НА КАСАТА НА „ТУИДА” от 21.08.

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