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На 11 септември на крепост "Туида" - "Направихте ме на луд!"

09 август 2020 10:24, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 22
"Направихте ме на луд!"

"Направихте ме на луд!" - хумор, музика, песни...

В "Ко’Мик театрална терапия" ще видите миниатюри от "Сляпата любов", "Той пропя", "Половин жена", "Тя пропя", "Фокусите на фокусника", "Тя му дойде", "Война и мир", "Стар струг за млада гайка".

Този спектакъл би могъл да се казва: "Който оцелее нека разкаже", също така "Те толкова си могат", както и "Играещи в просото", а защо не "Те не могат да ни спрат", а също така "И повече и пак, смях под похлупак", и "50 нюанса на открито".

Режисьор: Богдан Петканин

 

"Направихте ме на луд!"

11.09. от 20:00ч.

„Туида”

БИЛЕТИ НА КАСАТА НА „ТУИДА” от 21.08.

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00ч. – 20:00ч. всеки ден

ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ 0876694083

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