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На 11 септември на крепост "Туида" - "Направихте ме на луд!"
"Направихте ме на луд!" - хумор, музика, песни...
В "Ко’Мик театрална терапия" ще видите миниатюри от "Сляпата любов", "Той пропя", "Половин жена", "Тя пропя", "Фокусите на фокусника", "Тя му дойде", "Война и мир", "Стар струг за млада гайка".
Този спектакъл би могъл да се казва: "Който оцелее нека разкаже", също така "Те толкова си могат", както и "Играещи в просото", а защо не "Те не могат да ни спрат", а също така "И повече и пак, смях под похлупак", и "50 нюанса на открито".
Режисьор: Богдан Петканин
"Направихте ме на луд!"
11.09. от 20:00ч.
„Туида”
БИЛЕТИ НА КАСАТА НА „ТУИДА” от 21.08.
РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00ч. – 20:00ч. всеки ден
ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ 0876694083