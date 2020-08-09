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Три години затвор за мним ясновидец от Ямболско

09 август 2020 10:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Съдия

Три години затвор постанови Ямболският районен съд за мъж, представял се за ясновидец и измамил повече от 10 възрастни. Окръжният съд е потвърдил наказанието

Мъжът е осъден, тъй като е измамил 13 мъже и жени от областите Стара Загора, Русе и Ямбол, като от тях е взел над 27 500 лева. По време на разследването е установено, че Златко се е представял за „ясновидец, лечител, знахар, оператор по сензорна медиаторика, сензитив и феноменолог“.

Клиентите му са възрастни хора, които отговаряли на негови обяви, публикувани в различни вестници. В тях той посочвал, че срещу заплащане разваля магии и подобрява семейни взаимоотношения. Освен пари в брой, приемал и златни накити.

След като установили, че ефект от действията на ясновидеца няма, пострадалите сигнализирали в полицията.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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